Une finale pour oublier un KO

Ne vous y trompez pas, derrière sa voix calme et ses cheveux blonds en broussaille, le Jurassien confie avoir « toujours voulu faire de la compétition ». Poussé par son entraîneure, l’ancienne championne de Suisse de kickboxing Lauriane Merz, Antonin doit néanmoins trouver sa place dans le noble art qui n’est pas très en vue dans le Jura. « Ça a été très dur au début de trouver beaucoup d’entraînements de boxe anglaise. Il y a beaucoup de kickboxing avec de très bons athlètes dans le Jura, mais cela a pu faire un peu d’ombre à la boxe. Avec mon groupe, on a eu dû mal à se développer... mais on y arrive », sourit le jeune combattant qui a dû surmonter un nouvel obstacle de taille en mai dernier.







« J’ai essayé d’arrêter, mais la boxe fait partie de moi »

Au troisième round d’un combat de qualification, son adversaire le met KO. Vient le temps des grandes questions. « On a eu une longue discussion avec mes parents sur le fait de continuer ou pas. Même si c’est un sport fantastique, en boxe, on ne joue pas. J’ai essayé d’arrêter après ce KO, mais la boxe fait partie de moi maintenant, je n’imagine pas ne plus remettre les gants. Mes parents, ça leur fait un peu peur, et d’un autre côté ils sont quand même fiers du parcours réalisé », souffle Antonin qui devra affronter ses vieux démons samedi : son adversaire n’est autre que celui qui l’a envoyé au tapis il y a quelques mois.