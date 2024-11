La razzia du Club de natation de Delémont

C’est un week-end à marquer d’une pierre blanche pour le Club de natation de Delémont. Le CND a ramené dix médailles des Championnats romands qui se sont tenus entre vendredi et dimanche à Lausanne. Chez les filles, Livia Münch a glané trois titres dans la catégorie des 16 ans et plus. Jodie Voyame en a fait de même dans celle des moins de 13 ans. Quant à Valerii Dziuba, il a ramené dans le Jura une médaille d’argent et trois de bronze dans la catégorie des garçons de 16 ans et plus.





Une moisson inattendue

Responsable de la section compétition au club delémontain, Tristan Lüginbühl ne s’attendait pas à un tel succès en terre vaudoise, lui qui misait sur « deux, trois, voire quatre médailles ». Il se félicite d’avoir pu amener ces athlètes à un tel niveau au sein du CND, alors que les trois médaillés jurassiens travaillent d’arrache-pied depuis trois semaines. Après une finale disputée une semaine auparavant aux Championnats de Suisse, Livia Münch (17 ans) a terminé sur la plus haute marche du podium sur le 50 mètres brasse, le 100 mètres brasse et le 200 mètres brasse. Grande espoir de la natation jurassienne elle-aussi, la jeune Jodie Voyame (12 ans) a assumé son statut en étant titrée dans les mêmes disciplines. Quant à Valerii Dziuba (16 ans), il a obtenu le titre de vice-champion de Suisse sur le 400 mètres quatre nages et a fini 3e sur le 400 mètres libre, le 200 mètres dos et le 200 mètres papillon. Ces résultats sont le fruit d’un grand travail dans le club de la capitale jurassienne : « Depuis quelques années, on a passablement changé de choses pour essayer d’avoir un groupe performant dans sa globalité », indique Tristan Lüginbühl.

Notons encore que plusieurs athlètes du club delémontain ont fini dans le top 10 dans différentes disciplines. C’est le cas de Colin Vogt, Arthur Scheurer, Léonie Reber et Loïc Strahm.