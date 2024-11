Jonas Ugolini manie la queue de billard avec brio

Un jeune billardiste jurassien à l’avenir prometteur. Jonas Ugolini sera en lice aux Championnats de Suisse juniors en fin de semaine à Vétroz. À 18 ans, ce seront ces derniers avant son passage chez les adultes. Le sociétaire du Billard Club Jura a deux titres et deux médailles d’argent glanés l’année passée à défendre. En 3e année d’apprentissage d’employé de commerce au sein de l’administration communale de Courroux où il réside, Jonas Ugolini est tombé dans la marmite du billard tout petit grâce à son papa Patrick. Mais ce n’est qu’il y a 4 ans et demi qu’il en attrape le virus et qu’il se lance avec une belle courbe de progression. « Il faut surtout être concentré, savoir gérer la pression et avoir une certaine rigueur. Il faut avoir une certaine technique et après l’entrainer pour que le geste soit stable. Il y a un peu de talent au début, mais quand on commence on joue les coups sans regarder le placement pour la bille d’après, il faut vraiment beaucoup d’entrainement pour arriver à ces positions », explique Jonas Ugolini, qui s’exerce environ huit heures par semaine et joue près de 15 tournois par année.