Deux combattants régionaux s’illustrent sur le ring national

Ils ont su frapper juste. Bruno Quiquerez et Noah Buompane se sont illustrés ce dimanche lors des championnats de Suisse de kick light et de light contact, deux variantes du kickboxing. A Rüti dans le canton de Zurich, le Bruntrutain de 17 ans s’est emparé du titre de vice-champion de Suisse de kick light en catégorie 16-18 ans, plus de 70kg. Son coéquipier prévôtois de 14 ans de la Team Fight Kickboxing à Delémont a lui aussi terminé vice-champion national en catégorie 14-16 ans, plus de 170cm.

Dans la discipline du kick light, Bruno Quiquerez a été éliminé en quart de finale alors que Noah Buompane s’est classé troisième. /nmy