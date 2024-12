Quentin Juillard veut glisser encore plus vite

Fort de son expérience, Quentin Juillard a voulu mettre toutes les chances de son côté au moment de préparer cette nouvelle saison. « J’ai essayé d’être un peu plus professionnel dans mon approche. Comme je ne travaille pas à 100%, cela me permet d’avoir plus de temps pour m’entrainer. Je vais beaucoup plus chez le physiothérapeute ou au massage, j’essaie d’optimiser mes entrainements et d’être beaucoup plus précis au niveau des charges pour pouvoir pousser plus fort cette saison », confie Quentin Juillard, qui remonte dans le bob ce week-end à Altenberg pour la première manche de la Coupe du monde. /emu-mle