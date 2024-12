Quentin Juillard et son équipe entament leur saison de Coupe du monde par un top-10. Le pousseur-freineur jurassien et son équipe emmenée par le pilote Cédric Follador ont pris dimanche la 7e place de la première épreuve mondiale de bobsleigh à quatre qui se tenait à Altenberg en Allemagne. Il y avait 15 équipes au départ. La victoire est revenue à la formation allemande de Francesco Friedrich. Quentin Juillard et ses coéquipiers ont terminé à 63 centièmes du vainqueur du jour. /fwo