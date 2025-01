Les fléchettes trouvent leur cible dans le Jura

L’engouement pour les fléchettes se répand dans le Jura. Ce sport né dans les pubs britanniques a connu vendredi son apogée avec la finale du championnat du monde à Londres. Devant des milliers de spectateurs déguisés et dans une ambiance de folie, l’Anglais de 17 ans Luke Littler est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le tournoi. Les prouesses de ce prodige résonnent jusque dans notre région. « Avant c’était beaucoup plus confiné alors qu’à présent c’est beaucoup plus médiatisé et on a beaucoup plus de demandes au niveau découverte de ce sport », témoigne le président du Dart Club Vadais à Courfaivre, Christophe Stampfli.