La FSG Courroux-Courcelon à Gymotion

Pour participer à un tel évènement, il a fallu envoyer un dossier. Le projet a ensuite été retenu parmi la quarantaine qui ont été présentés. « C’est un très grand honneur, parce qu’on ne pensait jamais être prises. Il y a des gymnastes qui ont un niveau grandiose », sourit Marion Bürki. Toutefois, il a fallu se préparer rapidement, car la réponse est tombée fin mars. « On a essayé de ne pas trop charger le calendrier des gymnastes, mais on a dû ajouter quelques entrainements quand même. Avec l’investissement de chacune, car tout le monde a bien joué le jeu, on a réussi à aboutir au projet », explique-t-elle encore. Un gros investissement pour mettre en place une prestation bien précise. « Il y aura une partie avec des ballons, une avec des rubans et une autre sans engin à main et surtout une partie surprise. C’est tout en originalité », raconte Doris Bürki. Si la pression sera quand même sur les épaules de ces jeunes gymnastes, ce qui est important, « c’est de garder un bon souvenir de cette belle expérience », souligne encore la maman de Marion. /lge