Yvan Bourgnon : « Justine Mettraux mérite une écurie de pointe »

Les passionnés de voile continuent de suivre ce Vendée Globe de tous les records, qui a vu les triomphes du Français Charlie Dalin et de la Genevoise Justine Mettraux. Bien au sec, ils ne perdent pas une miette des conditions difficiles dans lesquelles celles et ceux qui sont encore au large naviguent en ce moment dans la course au tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale ni assistance.

L’un de ces passionnés prévoit de se mouiller l’an prochain : Yvan Bourgnon (53 ans). Le natif de La Chaux-de-Fonds est un grand aventurier des mers. Son nouveau rêve, c’est de réussir le tour du monde à contre-courant. Une sorte de Vendée Globe à l’envers : « partir de Brest, faire le tour du monde en passant le cap Horn en premier, aller ensuite en Australie puis finir par le cap de Bonne-Espérance pour remonter sur Brest. » Jamais aucun multicoque n’y est encore arrivé.

Cette année, Yvan Bourgnon s’aventure d’abord sur l’océan des sponsors pour atteindre son budget. Ensuite si tout se passe bien, il piquera à la skipper Alexia Barrier l’ancien trimaran IDEC sport, un bateau qui a 20 ans et qui n’a pas peur des grosses vagues, pour faire une première tentative fin 2026.