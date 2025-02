Des Jurassiens en évidence aux Championnats de Suisse de badminton

Il n’a pas manqué grand-chose aux joueurs de badminton jurassiens aux Championnats de Suisse à Genève. Marion Varrin et Eugénie Chapuis en double féminin, ainsi que Marion Varrin associée au joueur de Lausanne Robin Gerber en double mixte, ont perdu en demi-finale ce week-end sur les bords du Lac Léman. Des regrets, Marion Varrin peut surtout en nourrir en double mixte. Le duo qu’elle forme avec Robin Gerber s’est en effet incliné en trois manches et 22-20 dans le dernier set. Rageant. Associée à sa coéquipière du BC Courrendlin Eugénie Chapuis, Marion Varrin a perdu plus nettement 21-15 et 21-9 en double féminin contre l’équipe tête de série numéro un.

D’autres joueurs de notre région ont tapé dans le volant à Genève ce week-end. Il s’agit de Gaël Gerber, Loïc Berret, Matthieu Beuchet ainsi que les frères Lorrain et Adrian Joliat. /mle