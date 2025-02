Succès pour la Coupe prévôtoise

Une affluence des grands jours à la patinoire de Moutier. Ce sont près de 250 patineuses et patineurs qui ont participé samedi et dimanche à la Coupe prévôtoise. De nombreuses athlètes du club de Delémont et de celui d’Ajoie ont ramené des médailles de cette épreuve. Il s’agit de Chiara Mouttet, Nina Wisler, Amélie Comment, Justine Eschmann et Othin Mundwiler (or), Elia Schaller, Fanny Vuillemin, Flavie Abbatiello et Norah Coulat (argent) et Leana Condesso Ribeiro, Tiffany Juillerat, Eléonore Bischoff et Gea Schmutz /comm-mle