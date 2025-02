Séverine Boillat aux Championnats du monde pour « boucler la boucle »

De l’émotion, il y en aura sous les sapins enneigés de Norvège. Séverine Boillat participera dès lundi aux Championnats du monde de chiens de traîneau qui auront lieu à Roros, dans la nature nordique. A 44 ans, la musheuse établie aujourd’hui aux Breuleux a décidé de mettre la flèche. Elle disputera donc en Norvège sa dernière compétition sur neige. « C’est une chance de pouvoir finir dans un cadre comme celui-là », se réjouit l’athlète qui profitera des forêts enneigées pour un dernier tour d’honneur.

Si elle veut profiter de chaque instant, Séverine Boillat et ses deux chiens ne feront pas de la figuration : « J’aimerais bien pouvoir terminer dans la première moitié du classement », indique la musheuse jurassienne qui a déjà été sacrée notamment championne de Suisse de chiens de traîneau. La Brelotière est toutefois consciente que la préparation n'a pas été idéale, elle qui a dû troquer dernièrement le traîneau contre le kart pour s'entraîner, faute de neige dans notre région.





Un vrai périple

Avant de retrouver le cadre féérique norvégien, Séverine Boillat, son compagnon et leurs six chiens doivent parcourir des centaines de kilomètres avec leur caravane accrochée à la voiture. « On prévoit 48 heures de voyage », souligne celle qui a « fatigué » ses chiens avant de les installer dans la voiture. Une fois arrivés sur place, les six chiens – et en particulier les deux qui courront lors de ces joutes – auront tout loisir de se dégourdir les jambes. Avant de profiter d'un cadre idéal pour aborder les derniers kilomètres de course d'une riche carrière. /mle