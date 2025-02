Le Super Bowl se vit aussi dans la région

Le Super Bowl, c’est donc la nuit de l’année pour Kevin Nobel, qui a l’habitude de mettre le réveil pour suivre son équipe favorite de NFL des New York Jets tout au long de la saison régulière. Il le suit à la maison avec sa famille. « Cela représente cinq à six mois de suivi de matches, c’est un évènement qu’on attend chaque année. Ma famille participe aussi. Ma maman prépare un festin américain typique avec des hamburgers et des hot-dogs et ce genre de choses », se réjouit Kevin Nobel, qui devra quand même se rendre à l’école lundi matin.

Le traditionnel show de la mi-temps de ce 59e Super Bowl qui opposera les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles sera assuré par le rappeur Kendrick Lamar. Un président américain en fonction y assistera pour la première fois, avec la présence annoncée en tribunes de Donald Trump. /emu