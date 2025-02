Les Jurassiens séduits par l’Hyrox

Les Jurassiens ont été présents en force à l’Hyrox de St-Gall ce week-end. Cette compétition de fitness combine à la fois la course à pied et des stations de force fonctionnelle. Les participants doivent courir 1km et effectuer ensuite un atelier. Ils répètent ce schéma huit fois. Ce programme reste le même pour toutes les compétitions disputées dans le monde entier. Une septantaine d’athlètes de la région ont pris part à la compétition st-galloise. Trois salles de sport jurassiennes situées à Delémont, Porrentruy et Saignelégier sont affiliées Hyrox et proposent des entrainements pour ce genre d’épreuves. Jordan Eschmann s’est spécialisé dans la préparation de ces compétitions.

Le coach sportif établi à Delémont a emmené une équipe jurassienne avec lui à St-Gall. Jordan Eschmann explique l’engouement autour de ce sport : « Je trouve que c’est hyper bien organisé. Les Hyrox sont standardisés donc ils ont réalisé une course fitness dans laquelle les gens peuvent s’épanouir et progresser spécifiquement dans cette discipline ». La réalisation d’un Hyrox nécessite une préparation intensive : « On doit courir parce que c’est 70 à 75% de la compétition. Les ateliers se répètent une seule fois donc il faut travailler leur efficience. Ils engagent beaucoup d’articulations, de masse musculaire et demandent beaucoup de capacités ».