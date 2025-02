Sofia Chételat : la révélation du cross, la passion de la piste

Sofia Chételat est en quête de confirmation. La jeune athlète du Val Terbi a vécu une année 2024 très prometteuse, avec notamment une victoire sur le Trail du Gantrisch et une 12e place sur Morat-Fribourg. Âgée de 20 ans, cette apprentie polymécanicienne s’entraîne dur et sur plusieurs tableaux pour progresser encore et pour que l’année 2025 soit rayonnante elle-aussi.





Ambitions variées

Sofia Chételat multiplie les heures d’entraînement sur piste, mais aussi dans la nature, elle qui a découvert la passion du cross, puis du trail ces derniers mois : « Je me suis rendu compte que courir dans la forêt, c’était vraiment sympa », sourit-elle. De ce fait, ses objectifs de 2025 seront variés. Ses premières grosses échéances sont les Championnats de Suisse de cross début mars à Berne et ceux du 10'000 mètres une semaine plus tard à Courroux. Sofia Chételat courra aussi Morat-Fribourg (17km) plus tard dans la saison. Elle garde d'ailleurs des souvenirs impérissables de son premier départ sur cette classique l'an dernier. La jeune athlète de la FSG Courroux n’en oublie pas ses fondamentaux. Elle continue en effet à s’entraîner sur piste pour parfaire sa vitesse, car c’est « important de le faire en étant jeune ». Si Sofia Chételat nourrit des ambitions, elle n’en perd pas l’essentiel, selon elle : « J’essaie de trouver le plaisir partout où je vais », clame-t-elle. Nul doute toutefois que pour la jeune fille pétrie de talent qu’elle est, cela passe aussi par une forme de perfectionnisme. /mle-jpi