La Franche Nordique perturbée

Faute de neige en suffisance, les organisateurs de la Franche Nordique prennent des mesures. La course de ski de fond des adultes prévue dimanche et qui compte pour la Swissloppet et le Viteos Ski Tour est annulée, selon un communiqué diffusé mercredi soir par le Ski Club de Saignelégier. Par contre, la course des enfants est maintenue et se tiendra dimanche dès 10h sur les hauteurs de Mont-Crosin. /comm-mle