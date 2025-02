Objectifs ambitieux pour le Marathon du Jura

Le Marathon du Jura revient pour une deuxième édition. La course se déroulera à nouveau en même temps que le Slow Up Jura - le 29 juin - et sur le même parcours. L’objectif est de doubler le nombre d’inscriptions pour dépasser les 800 participants. Trois épreuves de 42, 21 et 14 kilomètres seront proposées. Toutes les arrivées des courses seront cette année encore à la gare de Delémont. Pour chaque dossard, cinq francs seront reversés au Club en Fauteuil Roulant du Jura.

Le Marathon du Jura devient aussi officiellement le Valiant Marathon du Jura, grâce au soutien de la banque Valiant. Ce partenariat a pour objectif de perfectionner l’organisation et de rendre l’événement encore plus festif, annoncent les organisateur mercredi.

Renseignements et inscriptions ici. /rce