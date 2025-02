Mathieu Chèvre en or aux Championnats de Suisse d’athlétisme en salle. L’athlète de la FSG Bassecourt a signé le meilleur temps lors de la finale du 200m ce dimanche à St-Gall. Il a, par ailleurs, signé son record perssonnel et la meilleure marque jurassienne. Le Vadais s’est imposé en 21’’18. Il devance le Neuchâtelois Bradley Lestrade de 0’’16 et le Genevois Akira Eghagha de 0’’98. Mathieu Chèvre avait déjà signé le meilleur chrono lors des demi-finales.

Développement suit. /fwo