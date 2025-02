« Rendez-vous sport » : Championnats de Suisse en salle d’athlétisme

« Mathieu progresse d’année en année. On pouvait un peu s’attendre à ce qu’il perce à ce niveau-là, mais un temps pareil, c’est fabuleux. Son titre est vraiment super », raconte la présidente de l’AJA. Le Vadais n’est pas le seul a s’être illustré. Les Ajoulots Jephté Vogel au lancer du poids et Nathan Gyger sur 400 m ont tous les deux décroché le bronze. La Biennoise de la FSG Bassecourt, Rachel Pellaud est également montée sur la troisième marche du podium sur 800 m. Au sens plus large, on peut encore noter la performance de Jocelyne Wind, résidente de Reconvilier, mais membre de l’AJA, qui a décroché l’or sur 1'500 m. « Ces athlètes sont constants, c’est vraiment super. Il y a une belle régularité », ajoute encore Christel Lachat. Au-delà des médailles récoltées, la quinzaine d’athlètes jurassiens présents sur place semble avoir donné satisfaction. /lge