Plusieurs athlètes régionaux retenus pour les championnats d’Europe

La Suisse enverra une délégation de 20 athlètes aux championnats d'Europe à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Les épreuves auront lieu du 6 au 9 mars. Tous les meilleurs Helvètes seront de la partie. Il y aura notamment Mujinga Kambundji, tenante du titre et Européenne la plus rapide cette saison sur 60 m. Elle sera accompagnée par Jason Joseph, champion d'Europe sortant du 60 m haies, et par sa sœur Ditaji Kambundji, en bronze il y a deux ans aussi sur 60 m haies.

Champion du monde en salle de l'heptathlon, Simon Ehammer voudra aussi de l'or au niveau européen. En longueur, Annik Kälin sera une candidate au podium de même que l’habitante de Courrendlin Angelica Moser à la perche. Parmi les régionaux, la Biennoise de la FSG Bassecourt, Rachel Pellaud, sera également de la partie pour le 800 m et la résidente du Jura bernois Joceline Wind qui participera au 1'500 m. /ATS-alr