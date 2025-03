Une année remplie de défis pour l’Association cantonale jurassienne de gymnastique

L’association cantonale jurassienne de gymnastique a entamé une année bien chargée. La première grande échéance de 2025 se tient ce week-end à Delémont avec le Championnat jurassien des sociétés qui réunira environ 400 gymnastes. Plusieurs autres grands rendez-vous s’enchaîneront au fil des mois, avec comme point d’orgue les Championnats de Suisse aux agrès féminins au mois de novembre, toujours dans la capitale jurassienne. Ce sera une première. À la tête d’une association qui fédère environ 3'500 personnes dans notre canton, la présidente l’ACJG Céline Pedreira se réjouit d’un bel engouement : « On remarque une forme de stabilité dans nos membres, le succès est là », souligne-t-elle, ajoutant que le fait de pouvoir proposer des activités pour les enfants, ainsi que pour les ainés aide à fédérer et à créer une saine et belle émulation. Aussi, les fers de lance de notre région, à commencer par les adeptes d’agrès, donnent envie aux jeunes d’accrocher et permettent ainsi également de garnir les rangs. /mle