Audrey Gogniat face à « l’un de ses objectifs de l’année »

Audrey Gogniat approche de l’un de ses « objectifs de l’année » : la Noirmonnière tirera ce week-end aux Championnats d’Europe en Croatie. La médaillée olympique de Paris 2024 qui vit et étudie désormais aux Etats-Unis est de retour dans la région avant la compétition et fait face à « beaucoup de sollicitations de la part de la famille et des amis, je dois aussi penser à faire mes cours à distance », explique celle à qui il a « fallu une petite pause pour retrouver la motivation » après les Jeux et son titre aux Championnats du monde universitaires. Aux Championnats d’Europe, Audrey Gogniat tirera en carabine à air comprimé à 10 m dimanche par équipe mixte, lundi en individuel et mardi en trio avec le soutien de son fan club, pour la première fois. Créé à la fin de l’année dernière, le groupe de supporters compte plusieurs dizaines de membres et représente « une belle reconnaissance et je trouve vraiment ça adorable. Ça me donne de la motivation en plus, je me sens soutenue », se réjouit la Taignone. /mmi