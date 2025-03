Quentin Juillard « espère briller » aux championnats du monde

Pour tenter de se hisser dans le top 6, il voit les Américains qui piloteront à la maison comme principaux adversaires directs. « On sait qu’ils ont fait quelques modifications sur les bobs », prévient Quentin Juillard qui appréhende davantage les épreuves de bob à 2 ce week-end, le point faible de la Suisse. « Au niveau du pilotage, Cédric Folador et les autres suisses conduisent très bien. Ce qui pêche dans notre nation, c’est le démarrage où il faut que l’on soit plus fort ». En tant que pousseur, le Jurassien aura donc un rôle particulièrement important à assumer. « À deux, on se sent déjà un peu plus seul avec beaucoup plus de poids à pousser ! Je devrai donner mon 200% durant ce week-end, c’est clair. Essayer d’amener le plus de vitesse dans ce bob, après ce sera à mon pilote de faire la différence », explique Quentin Juillard qui espère rentrer « dans le top 10 » dans cette discipline à deux. /jpi