Le fan’s club d’Audrey Gogniat est prêt à vibrer à distance

Rares sont les sportifs de la région à pouvoir s’en targuer, Audrey Gogniat a son propre fan’s club. Celui-ci réunit une trentaine de membres du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel. Il s’est officiellement constitué à la fin de l’année passée avec un comité de huit personnes à sa tête. L’idée est née de l’engouement suscité par la médaille de bronze olympique remportée par la tireuse du Noirmont aux Jeux olympiques de Paris l’été dernier. « Le but est de soutenir Audrey et de faire connaitre le tir sportif au travers de son image. Nous allons essayer de nous faire connaitre pour créer une émulation et compter une centaine de membres d'ici la fin de l’année. Nous allons notamment envoyer des flyers à toutes les sociétés de tir du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel. Nous avons aussi mis sur pied un site internet goaudrey.ch », explique Fabian Beuret, le président du fan’s club d’Audrey Gogniat, dont le slogan est « Audrey Gogniat : une championne à encourager, un fan’s club à rejoindre ».