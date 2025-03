Nathan Gigon et Linda Muther remportent la Bruntrutaine

La saison de course à pied est lancée dans la région avec la Bruntrutaine qui s’est tenue samedi soir à Porrentruy. Nathan Gigon a été le plus rapide sur l’épreuve-reine de 7,5 km. Le coureur de la FSG Alle a avalé les cinq boucles du parcours en 23’52’’. Il a devancé le Bâlois Valérian Lanzi de 14’’ et le Courtisan Michaël Morand de 47’’.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Soleuroise Linda Muther. Déjà gagnante en 2023, elle a signé un chrono de 28’14’’ pour prendre le meilleur sur l’Ajoulote Mélissa Girardin, vainqueure l'année passée, avec 38’’ d’avance, tandis que la Vadaise Vanessa Aellig complète le podium à 1’57’’.

Plus de 220 coureurs se sont élancés sur la course principale. Retrouvez tous les résultats ici. /emu