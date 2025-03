Le titre européen en mixte pour Audrey Gogniat

Les Championnats d’Europe commencent de la meilleure des manières pour Audrey Gogniat. La tireuse franc-montagnarde et son coéquipier Jan Lochbihler ont gagné l’épreuve à la carabine à air comprimé à 10m par équipe mixte dimanche à Osijek en Croatie. Ils ont pris le meilleur sur les Serbes Aleksandra Havran et Aleksa Rakonjac 17-9 en finale. Les Helvètes ont ainsi remporté huit duels contre deux aux Serbes et un match nul. Le duo a bâti une partie de son succès en remportant les qualifications qui ont réuni 37 équipes avec un total de 631,6 points après 60 tirs pour obtenir une des deux places qualificatives pour la finale. « C’est exceptionnel, la Suisse n’avait jamais gagné cette compétition mixte au niveau européen. Audrey a tiré à son niveau actuel et Jan Lochbihler a presque été au-dessus de ce qu’il sait faire pour décrocher cette médaille d’or », a confié à RFJ Roland Gogniat, le père d’Audrey Gogniat, qui a assisté à la compétition dans les tribunes d’Osijek. Le bronze est revenu aux Norvégiens Jeanette Hegg Duestad et Jon-Hermann Hegg.

Audrey Gogniat sera encore en lice lundi pour la compétition individuelle et mardi en trio. /emu