Top 10 mondial pour Quentin Juillard

Objectif atteint pour Quentin Juillard. Le pousseur-freineur ajoulot et son pilote grison Cédric Follador ont pris le 10e rang en bob à deux dimanche lors des Championnats du monde de bobsleigh à Lake Placid aux Etats-Unis. Au terme des quatre manches courues sur deux jours, le duo a concédé 3’50'' de retard sur Francesco Friedrich et Alexander Schüller, qui ont remporté le titre devant deux autres équipages allemands. Les meilleurs représentants helvétiques ont été Michäel Vogt et Andreas Haas avec une 5e place.

Quentin Juillard sera à nouveau en lice le week-end prochain aux Mondiaux de Lake Placid dans l’épreuve du bob à quatre au sein du Team Follador. /emu