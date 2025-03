Le Championnat du monde de tir à 10 mètres s'est achevé avec une troisième médaille pour Audrey Gogniat. A Osijek, elle a décroché l’argent lors de l’épreuve par équipes. La Suisse a dû s’avouer vaincue face à la Norvège 16-12 en finale mardi. La Franc-Montagnarde concourrait avec Chiara Leone et Muriel Züger. Elle termine la compétition avec un titre par équipe mixte et deux médailles d’argent en individuel et par équipes. /rce