Votez pour les meilleurs sportifs jurassiens

Qui pour succéder à Audrey Gogniat et Jephté Vogel, les grands lauréats de 2023 ? Les Mérites sportifs jurassiens 2024 sont lancés. La cérémonie se tient le mois prochain. Le public a jusqu’au 30 mars pour attribuer ses voix sur le site officiel. Cinq athlètes sont nominés dans les catégories « sportif de l’année », « sportive de l’année », « espoir masculin de l’année » et « espoir féminin de l’année ». Il y a aussi une catégorie « équipe de l’année ». Le vote du public sera comptabilisé pour déterminer les lauréats. L'avis d'un jury de six personnes sera aussi pris en compte. /mle