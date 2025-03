Les 10 km de Courroux attirent les foules

Les coureurs vont envahir Courroux ce dimanche. Les championnats de Suisse du 10 km sur route se dérouleront sur une boucle de 2,5 km entre le centre sportif et la plaine de Bellevie. À deux jours de l’évènement, le président du comité d’organisation a donné les dernières tendances dans « La Matinale ». « On est à 838 inscrits. Pour nous, c’est un super résultat. On avait un peu souci d’être le dernier de la classe. Il fallait à peu près 600 coureurs pour tourner financièrement, on devrait avoir des chiffres corrects », se réjouit le président. Si les meilleurs coureurs de Suisse seront au rendez-vous, « ça fait vraiment plaisir de voir que les Jurassiens ont joué le jeu » également, ajoute Clovis Chételat qui estime « qu’on verra des super temps, en tous cas des records personnels. Des records suisses, c’est moins sûr ». « On peut être vraiment fier », conclut-il. /mmi