Léandre Monnerat et Sofia Chételat s’illustrent à Courroux

« Un bilan hyper positif »

Les 10 km de Courroux ont vu courir quelque 943 participants. C’est bien plus qu’espéré par le président du comité d’organisation Clovis Chételat qui considère que la manifestation a eu droit « au nombre de coureurs qu’elle mérite ». L’ambiance et le public étaient également au rendez-vous dans la zone d’arrivée avec de nombreux supporters venus de toute la Suisse et en particulier du Jura. Seul petit bémol du dimanche : la météo. « J’ai essayé d’appeler le soleil quelques fois, mais il ne m’a pas répondu. À part ça, il y a eu beaucoup de monde et beaucoup de gens très satisfaits. Je ne m’attendais pas à un tel engouement avec les conditions météorologiques. C’est un bilan très très positif », sourit Clovis Chételat. Il a également apprécié les bonnes performances des athlètes jurassiens avec notamment la 11e place de sa fille Sofia. « On a eu de super résultats du côté de nos coureurs régionaux, c’est vraiment positif ! Je ne suis pas plus étonné que ça que Sofia gagne chez les Jurassiennes. Par contre je suis hyper étonné pour Léandre Monnerat et je suis super content pour lui, c’est un grand travailleur », apprécie le président. Clovis Chételat ne ferme pas la porte à une potentielle nouvelle édition : « Pourquoi pas ? C’est une boucle magnifique qui permet de faire des résultats vraiment sympas. Il faudra qu’on rediscute de tout cela dans le futur. »