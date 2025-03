Le catch mis à l’honneur à Glovelier

Les catcheurs ont harangué la foule jurassienne. Un show de catch s’est tenu à Glovelier samedi soir. Plus de 500 personnes de tout âge sont venues encourager des athlètes suisses et internationaux. L’association jurassienne de catch, Catchzone, a organisé cette manifestation pour la deuxième année consécutive dans le village vadais. Deux anciens athlètes de la WWE, le catch américain, étaient notamment présents dans le Jura. L’ambiance était au rendez-vous entre chambrage, cris et coups. Le clou du spectacle était la mise en jeu de la ceinture de championne de Suisse. La Jurassienne Laura Mischler alias Laura Wellings a conservé son titre contre Baby Allison. Les acteurs de ce sport-spectacle tentent d’attirer le public dans un combat scénarisé. « Le public doit s’attendre à des surprises. Il applaudit le gentil et hue le méchant. Notre but c’est qu'on soit tous un peu rêveurs et qu’on retombe un peu en enfance », explique la catcheuse et organisatrice de l’évènement, Laura Mischler. /fwo