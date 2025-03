De l’or et de l’argent pour leur premier tournoi international en kickboxing

Deux jeunes combattants régionaux du Team Fight Kick Boxing se sont illustrés ce week-end pour leur première sortie sur la scène internationale. Noah Buompane de Moutier, 15 ans, a remporté deux médailles d’or en catégories Kick-light junior et Light contact junior -69kg lors d’une compétition à Amsterdam organisée par la World Association of KickBoxing Organizations (WAKO). L’Ajoulot Bruno Quiquerez, 18 ans, a lui ramené une médaille d’argent après s’être incliné en finale face au Britannique et numéro 1 mondial de la catégorie Kick-light junior -74kg. Également engagé chez les adultes en Kick-light -74kg, il a été éliminé en quart de finale face à un combattant allemand expérimenté. Ce tournoi rassemblait plus de 1'000 combattants issus de 17 pays. /comm-jpi