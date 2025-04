Les médaillés olympiques jurassiens primés aux Mérites sportifs

Après le succès olympique, la reconnaissance cantonale. Steve Guerdat et Audrey Gogniat se sont vu remettre les prix de sportif et sportive de l’année 2024 mercredi soir à Delémont lors de la cérémonie des Mérites sportifs jurassiens. Le cavalier de Bassecourt, médaillé d’argent en saut d’obstacles individuel aux Jeux olympiques de Paris 2024, a reçu cette distinction pour la Xe fois de sa carrière. Présent à Delémont, il a dit tout son bonheur d’être toujours reconnu dans son canton d’origine, lui qui souhaite se remettre d’aplomb après une blessure au dos. L’athlète vadais a été préféré à Mario Gandolfo (attelage), Grégoire Saucy (pilote automobile), Loan Celikbilek (judo) et Yannis Voisard (cyclisme) qui étaient aussi nominés. La décision est tombée après les votes du public et d’un jury composé de figures du sport et de représentants des médias régionaux.