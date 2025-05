« Rendez-vous sport » : Matias Moreno Domont à l’affût d’un top 10 européen

Matias Moreno Domont a rendez-vous avec le temps fort de sa saison. Le karatéka jurassien représentera en fin de semaine la Suisse aux championnats d’Europe en Arménie parmi quelque 550 athlètes provenant d’une cinquantaine de nations. Il sera aligné en kata par équipe aux côtés du Fribourgeois Julien Codes et du Biennois Léandro Pétrone pour sa deuxième participation à ces joutes. La discipline consiste à enchainer de techniques réalisées dans le vide. Matias Moreno Domont est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi à Erevan après trois mois de préparation intensive pour ce rendez-vous. « On arrive en confiance sur nos capacités, on sait que ça va être très difficile, mais l’objectif est de se lâcher et de voir ce qu’on est capable de faire. On va essayer d’aller chatouiller les meilleurs d’Europe et de gratter des places dans les dix premiers. Le point important en kata par équipe est la synchronisation des mouvements », explique Matias Moreno Domont.