Un premier pas dans la cour des grands pour Mathieu Chèvre

Mathieu Chèvre a rendez-vous avec ses idoles. Le sprinter jurassien qui fête ce mardi ses 21 ans a été sélectionné par Swiss Athletics pour participer aux championnats du monde de relais les 10 et 11 mai à Canton en Chine. Il fait partie des sept athlètes qui composent les deux équipes nationales de relais 4x100m messieurs et mixte. Cette première participation à une compétition internationale chez les adultes est « une énorme surprise » pour l’athlète de la FSG Bassecourt, qui s’entraîne aussi à Lausanne depuis quelque mois. Il la doit à ses bons résultats de l’hiver, qui l’ont notamment amené au titre national sur 200 mètres. Mathieu Chèvre imaginait plutôt une sélection pour les Européens espoirs M23 cet été en Norvège. « Maintenant j’ai un peu des attentes mais le fait d’y aller c’est que du bonus et j’y vais avec tout à gagner », explique-t-il. Désormais, il espère être aligné en Chine. « Pour l’histoire, j’aimerais bien faire partie du premier 4x100 mixte de l’équipe de Suisse dans une compétition internationale », ambitionne le jeune sprinter qui avait été sacré champion d’Europe junior du 4x100m avec la Suisse il y a deux ans en Israël. /mle-emu-nmy