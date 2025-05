Jolie bataille lors de la première étape du BCJ Challenge

Les chemins de Boécourt ont vécu un duel de haut vol. La première manche du BCJ Challenge s’est disputée ce mercredi dans le village vadais. Chez les hommes, le citoyen de Courroux Samuel Afewerki l’a emporté en avalant les 8,5 kilomètres en 28’07’’. Il a devancé de cinq secondes Jérémy Hunt de Cornol et de plus d’une minute le Delémontain Colin Chételat. Chez les dames, il n’y a pas eu photo. Morgane Crausaz a dominé la course de la tête et des épaules. L’athlète de Courfaivre s’est imposée en 33’36'' avec 3’59'' d’avance sur Alizée Caroli de Bévilard-Malleray et 4’31'' d’avance sur Muriel Joly de La Chaux-des-Breuleux. Au total, 431 participants se sont élancés à Boécourt. Trois autres étapes sont au programme du BCJ Challenge, la prochaine aura lieu mercredi à Develier. /mle