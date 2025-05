Plus d’un demi-millénaire à tenter de viser avec précision en Ajoie. La Société de Tir Porrentruy Campagne célèbre ses 550 ans d’existence. Pour marquer cet anniversaire, la société a inauguré samedi une nouvelle bannière et présenté une nouvelle identité visuelle. Le dernier étendard de la société datait de 1975. Son vice-président Frédéric Péchin explique la pérennité de la Société de Tir Porrentruy Campagne : « Ça reste dans les traditions suisses. Je pense que les gens y sont très attachés et c’est pour ça qu’on pratique encore le tir dans nos contrées ». Une telle durabilité nécessite toutefois un certain travail de la part de la société : « On doit toujours recruter de nouveaux membres et surtout les garder et les intéresser à participer aux concours. » Le tireur ajoulot ajoute que cette activité permet de « se vider l’esprit et de se relaxer ».