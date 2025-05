Les champions jurassiens de relais ont été couronnés

Les Championnats jurassiens et neuchâtelois de relais ont connu un grand succès. La 40e édition de la compétition des épreuves d’athlétisme s’est tenue samedi soir à la Blancherie à Delémont. 80 équipes ont participé aux différentes courses, un chiffre qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs années. La présidente de l’association jurassienne d’athlétisme, Christelle Lachat, s’est dite très satisfaite par la réussite de la manifestation. La FSG Alle s’est illustrée sur la piste jurassienne. L’équipe ajoulote a remporté le 4x100 mètres des dames. Le quatuor composé de Charlotte Heusler, Eva Kottelat, Sambre Hoffmann et Alicia Masini s’est imposé en 47’59’’. Il s’agit de la deuxième meilleure performance du club ajoulot. Les quatre athlètes se sont approchées à 0’06’’ de la meilleure marque de la FSG Alle. Elles ont devancé la FSG Bassecourt de 2’26’’ et Delémont Athlétisme de 4’53’’. Cette victoire est de bon augure pour la suite de la saison pour Alicia Masini : « On sait qu’on peut partir avec cette équipe pour les Championnats de Suisse de relais ». La Franc-montagnarde était très satisfaite de la cohésion de son quatuor : « On s’entend super bien et on avait vraiment toutes les chances ».