Le club de tennis de table de Delémont est de retour en Ligue nationale C. Il a validé son ticket ce week-end en terminant 2e de sa poule à Bâle. L’équipe composée de Kilian Moreno, David Voyame, Romain Béguelin, Blaise Nusbaumer et Mathieu Douik ont disputé trois rencontres. Ils ont remporté la première contre Lugano 9-1, perdu la deuxième contre Bâle 6-4 et remporté la dernière contre Kriens 8-2. /lge