Samuel Afewerki et Morgane Crausaz récidivent au BCJ Challenge

On prend les mêmes et on recommence au BCJ Challenge. Une semaine après leur victoire en ouverture de compétition à Boécourt, Samuel Afewerki et Morgane Crausaz ont encore dominé les débats mercredi soir, lors de la deuxième manche de cette compétition qui s’est disputée à Develier. L’athlète de Courroux a bouclé les 8,9 kilomètres en 30’01’’. Il a devancé les Courtisans Alexis Morand (+1’18’’) et la papa de ce dernier Michaël Morand (+1’52’’). Chez les dames, l’habitante de Courfaivre Morgane Crausaz a encore écrasé la concurrence. Comme la semaine passée, elle a devancé Alizée Caroli de Bévilard-Malleray (+4’06’’). La troisième place est revenue à l’expérimentée athlète de Damvant Chantal Pape Juillard (+4’22’’). Au total, plus de 430 concurrents ont pris le départ ce mercredi à Develier. La troisième et avant-dernière manche du BCJ Challenge aura lieu mercredi prochain aux Genevez. /mle