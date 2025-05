Une victoire historique pour l’athlétisme jurassien

Le Jura remporte le Match des 6 cantons romands. Cette compétition d’athlétisme a vu s’opposer les cantons du Jura, de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud dimanche pour sa 66e édition qui se tenait à Alle. La délégation jurassienne est montée sur la plus haute marche du podium avec 153,5 points. Elle a devancé Genève de 7 longueurs et le Valais de 25,5 unités. L’équipe jurassienne avait fière allure avec la venue de plusieurs leaders de l’athlétisme cantonal sur la piste des Prés Domont. Ces derniers ont tous répondu à leur statut en allant décrocher les premières places. L’équipe de l’Association jurassienne d’athlétisme (AJA) a décroché la victoire sur 10 épreuves dans le village ajoulot. « Généralement on tourne autour de 3-4 succès », indiquait le coach de la sélection cantonale, Patrick Boegli. De nombreux records personnels sont également tombés. Ce titre est historique. Le Jura n’avait plus remporté cette compétition depuis 1962.

Plusieurs athlètes jurassiens se sont distingués lors de ce Match des 6 cantons romands. Jephté Vogel de la FSG Alle a remporté le lancer du point (18,53 m) et le lancer du disque (44,05 m). Sa coéquipière de club Alicia Masini a, de son côté remporté le 100 m, en 11’79’’ et le 200 m en 24’88’’. Elle établit ainsi deux records personnels. Mathieu Chèvre de la FSG Bassecourt a également brillé sur 200 m. Il s’est imposé en 21’08’’ et a ainsi réalisé la limite pour les championnats d’Europe U23. Son coéquipier Sylvain Chuard a lui dominé le 100 m en 10’65’’.