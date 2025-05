Le Grand Chelem pour Samuel Afewerki et Morgane Crausaz

Samuel Afewerki et Morgane Crausaz sont inarrêtables. Les deux athlètes ont gagné les quatre manches du BCJ Challenge et donc logiquement le classement général de cette épreuve de course à pied qui s’est tenue à Boécourt et Develier, aux Genevez et ce mercredi à Vendlincourt. En terre ajoulote, l’athlète de Courroux a avalé les 9 kilomètres du tracé en 28’53’’. Il a terminé avec 1’04’’ d’avance sur le jeune Courtisan Alexis Morand et 2’07’’ sur le papa de ce dernier Michaël Morand. On retrouve d’ailleurs le même podium au général du BCJ Challenge.

Chez les dames, Morgane Crausaz a encore marché sur l’eau. L’athlète de Courfaivre a sillonné le parcours de Courfaivre en 34’51’’. Elle a terminé loin devant Alizée Caroli de Bévilard-Malleray et Muriel Joly de La Chaux-des-Breuleux qui ont fini dans le même temps, à 3’32’’. Là encore, on retrouve le même trio dans le même ordre au classement général final du BCJ Challenge. /mle