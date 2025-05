Deux records jurassiens sont tombés

Deux athlètes de la région font tomber des records jurassiens. Alicia Masini sur 100 m et Mathieux Chèvre sur 200 m ont couru plus vite que les précédentes marques de références cantonales jeudi à Langenthal. La Taignonne a pris la troisième place du sprint en terminant en 11’’59. Ce résultat, son meilleur temps personnel, lui permet ainsi de faire tomber de quatre centièmes le dernier record jurassien qui était détenu depuis 2014 par Fanette Humair (11’’63). En plus de cela, elle réalise le minima pour les championnats d’Europe U23 qui auront lieu à Bergen en Norvège cet été.

Mathieu Chèvre a, de son côté, battu son propre record jurassien sur la piste bernoise. Il a remporté le 200 m en 21’’03. Le Vadais améliore ainsi sa meilleure marque de six centièmes. Son précédent record cantonal avait été réalisé il y a deux semaines à l’occasion du Match des six cantons romands remporté par la délégation jurassienne à Alle. /fwo