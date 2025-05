Jephté Vogel : « J’avais besoin de changement »

Jephté Vogel a pris une nouvelle dimension... L'Ajoulot de la FSG Alle a explosé son record du lancer du poids il y a un peu plus d'un mois pour atteindre 19m15. Un record acquis aux États-Unis et qui doit beaucoup à son départ pour l'Amérique du Nord à la fin de l'année dernière. C'est à Reading, en Pennsylvanie, que Jephté Vogel pose désormais ses poids plusieurs semaines par année. « C'était la bonne décision. J'ai eu trois années un peu compliquées derrière moi, j'étais en-dessous de ce que j'étais capable de faire et j'avais besoin de changement. Je sens que j'ai bien progressé ces derniers mois », se réjouit l’athlète de 23 ans qui suit des études universitaires à distance. Aux États-Unis, « ils ont une autre mentalité et un autre rapport au sport. Ils ne cherchent pas d'excuses », résume-t-il. Jephté Vogel se laisse quelques années pour percer : « D'ici la fin de mes études, je serai bien fixé. Je vais voir ma progression ces trois prochaines années et je déciderai en fonction de mon niveau ». /mmi-mle