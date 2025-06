Le JURAairTOUR se réinvente

Une trentaine de pilotes arpenteront le ciel jurassien ce week-end à l’occasion du JURAairTOUR. Quelque 27 participants prendront part à la deuxième édition de l’événement qui combine marche et vol en parapente, et qui compte pour le Championnat suisse de Hike & Fly. Ils devront parcourir entre 100 et 250 km, dans les airs ou sur terre, entre le départ de Moutier samedi matin et l’arrivée à la Maison du Tourisme de St-Ursanne lundi après-midi. L’objectif est d’arpenter un maximum de distance en parapente, mais la marche est également une option de secours en cas de mauvais temps. « Le risque, c’est la pluie. Il pleut rarement toute la journée donc on peut toujours espérer voler à un moment ou un autre. Cette année, le vent pourrait poser problème, mais je pense qu’on pourra de toute façon sauver quelques vols », précise le président du comité d’organisation Morane Montavon.