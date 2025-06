Les gymnastes jurassiens prêts à fêter

Le grand jour approche pour les gymnastes suisses et jurassiens. La Fête fédérale de gymnastique se tient du 12 au 22 juin à Lausanne. Cette manifestation a lieu tous les six ans dans notre pays. Cette année, elle réunira environ 70'000 gymnastes, dont 300 Jurassiens. Au total, 16 sociétés de notre canton seront engagées sur les bords du Léman sur les 31 qui composent l’association jurassienne. Ce nombre satisfait la présidente de l’ACJG Céline Pedreira : « Cela montre l’engouement que crée ce genre de manifestation. C’est un événement attendu par les gymnastes jurassiens », souligne-t-elle. En terre vaudoise, les athlètes se défieront lors de différentes épreuves et partageront aussi et surtout plusieurs moments de convivialité et d’échanges. Selon Céline Pedreira, il s’agit d’une très belle vitrine alors que la Fédération suisse de gymnastique compte aujourd’hui environ 350'000 membres. Les athlètes jurassiens tenteront de se distinguer sur plusieurs épreuves, en particulier l’athlétisme et les agrès. Les disciplines proposées seront nombreuses et variées à Lausanne, avec de la balle au poing, de l’aérobic, de la balle à la corbeille ou encore du parkour, par exemple. Différentes animations sont par ailleurs organisées dans le chef-lieu vaudois en marge de cet événement qui se veut aussi festif et rassembleur. /mle