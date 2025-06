Morgane Crausaz et Michaël Morand domptent la Juracime

La Juracime s’est apparentée à un monologue. Morgane Crausaz et Michaël Morand ont remporté les cinq étapes de cette course qui s’est tenue ces derniers jours dans notre région. C’est donc très logiquement que l’athlète de Courfaivre et celui de Court ont été couronnés lundi à Tavannes après 77 kilomètres d’effort répartis en cinq jours. Morgane Crausaz a avalé la distance en 6h29’29’’ et a devancé Linda Hüppi (Perles) de 23’03’’ et Méline Lovis (Courtételle) de 26’43’’. Chez les hommes, Michaël Morand a survolé l’épreuve en 5h28’11’’ pour devancer de 13’34’’ Gilles Champion (Bienne) et de 16’10’’ Gilles Aeschlimann (Le Locle). Près de 200 athlètes ont été classés. /mle