Colin Chételat et Camille Borruat brillent dans la nuit delémontaine

Deux Delémontains s’extirpent victorieusement de la nuit. Colin Chételat et Camille Borruat ont remporté le Domonight, ce triathlon nocturne qui exige des participants qu’ils avalent 300 mètres de natation, neuf kilomètres de vélo et trois kilomètres de course à pied. A ce petit jeu-là, Colin Chételat s’est imposé en 29’15’’. Il a devancé Gauthier Monnerat de Bassecourt (+34’’) et David Sangsue de Courrendlin (+1’25’’).

Chez les dames, la Delémontaine Camille Borruat a pris le meilleur sur la Bruntrutaine Sarah Schaffter (+31’’) et sur une autre Delémontaine, Léa Schäublin, qui termine à 2’05’’. Les organisateurs tirent un bilan très positif de l’épreuve qui s’est déroulée dans des conditions météorologiques idéales. Un petit bémol toutefois avec la chute d’un concurrent à vélo. /mle