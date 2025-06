Yannick Bourquin part à l’aventure pour la bonne cause

Yannick Bourquin se lance un défi hors du commun. L’ultra-traileur de Tramelan veut courir la Via Berna en autonomie totale en l’espace de cinq jours. Il s’élancera dès dimanche sur ce chemin de randonnée qui traverse le canton de Berne de Bellelay au col du Susten. Long de 300 km, avec plus de 12'300 m de dénivelé, il se parcourt habituellement en 20 étapes. Après avoir déjà bouclé plusieurs ultra-trails de plus de 160 km comme celui du Mont-Blanc notamment, l’athlète de 44 ans avait envie d’un challenge différent. « J’en avais un peu marre des grosses courses UTMB où il y a 2'500 participants. Quand j’ai commencé le trail, il y a une douzaine d’années, c’était un objectif de faire ces courses, mais je trouve maintenant qu’il y a trop de monde et qu’elles sont devenues trop commerciales. J’ai vu une vidéo de Mathieu Blanchard qui a fait le GR20 en Corse en autonomie et ça m’a parlé. Je ne me voyais pas faire cela tout de suite en Corse, mais j’ai vu ce nouveau tracé de la Via Berna qui est à côté de chez moi », explique Yannick Bourquin.